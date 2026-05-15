Condenada una madre a no acercarse a su hijo durante cuatro meses por propinarle una bofetada tras discutir en un bar

PELEA FAMILIAR

La víctima se encontraba en una terraza con un amigo cuando fue agredido por su madre tras una discusión. La mujer fue condena a cuatro meses a no acercarse a su hijo y a pagar una multa de 150 euros por los hechos sucedidos en 2024

Edificio que alberga la Audiencia Provincial de Ourense.
Edificio que alberga la Audiencia Provincial de Ourense. | Archivo

Una mujer fue condenada a la prohibición de acercarse a su hijo, quien es mayor de edad, durante cuatro meses tras agredirlo en un bar de la ciudad. Patricia D.A. se dirigió a él cuando este se encontraba sentado en compañía de un amigo en una terraza el mediodía del 8 de noviembre de 2024.

Ambos mantuvieron una discusión y en un momento dado ella le dio una bofetada en la cara, aunque no le causó ninguna lesión. Los hechos llegaron esta semana al Penal 1 de Ourense y se resolvió con un acuerdo de conformidad tras el pacto entre la Fiscalía y la defensa.

Ella admitió los hechos y fue condenada por un delito leve, ya que ambos no convivían en el momento de los hechos. Por ello, deberá pagar una multa de un mes a razón de cinco euros, en total 150 euros. Además, se le impuso la prohibición de acercarse a él durante cuatro meses. “No sé ni dónde vive ni nada”, aseguró la acusada.

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