Condenada una madre a no acercarse a su hijo durante cuatro meses por propinarle una bofetada tras discutir en un bar

Una mujer fue condenada a la prohibición de acercarse a su hijo, quien es mayor de edad, durante cuatro meses tras agredirlo en un bar de la ciudad. Patricia D.A. se dirigió a él cuando este se encontraba sentado en compañía de un amigo en una terraza el mediodía del 8 de noviembre de 2024.

Ambos mantuvieron una discusión y en un momento dado ella le dio una bofetada en la cara, aunque no le causó ninguna lesión. Los hechos llegaron esta semana al Penal 1 de Ourense y se resolvió con un acuerdo de conformidad tras el pacto entre la Fiscalía y la defensa.

Ella admitió los hechos y fue condenada por un delito leve, ya que ambos no convivían en el momento de los hechos. Por ello, deberá pagar una multa de un mes a razón de cinco euros, en total 150 euros. Además, se le impuso la prohibición de acercarse a él durante cuatro meses. “No sé ni dónde vive ni nada”, aseguró la acusada.