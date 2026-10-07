Condenada por presentar ante la Policía Nacional de Ourense un documento falso

La Audiencia Provincial ha ratificado la condena impuesta a una mujer por utilizar un documento de identidad falso. Los hechos se remontan al 9 de diciembre de 2024. Ese día, la acusada, de 25 años y originaria de Cabo Verde, se presentó en el departamento de documentación de extranjeros en la Comisaría de la Policía Nacional.

Su objetivo era solicitar una certificación de registro de ciudadano de la Unión Europea, para lo cual presentó una tarjeta de identidad portuguesa expedida a su nombre a sabiendas de que no era auténtica. La había adquirido previamente en el país luso con el fin de regularizar su situación en España y la utilizó también en la oficina de empleo.

Estos hechos fueron juzgados en la Plaza 1 de la Sección Penal, cuya magistrada condenó a la acusada a la pena de seis meses de prisión y una multa de 540 euros. Sin embargo, la abogada de la defensa no estuvo de acuerdo con esta decisión y recurrió la misma ante la Audiencia Provincial de Ourense.

En su escrito no discutió que el documento era falso, pero sí que su clienta lo sabía al presentarla como víctima de una estafa. Al respecto, la mujer declaró en el juicio que trabajaba como vendedora ambulante cerca de Lisboa, donde conoció a un hombre que le ofreció ayuda para conseguir documentación portuguesa amparándose en el origen luso de su abuela.

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Sin embargo, los magistrados avalan la interpretación de la jueza de instancia y destacan que la mujer utilizó el documento en distintos ámbitos administrativos presentándose como una ciudadana portuguesa. “Revela una finalidad clara de obtener beneficios derivados de tal condición”, señalan.

“Obvia el apelante que la acusada obtuvo su pasaporte por vías legales, en concreto a través de la embajada de Cabo Verde en Lisboa, mientras que en cambio para obtener el documento de identidad falsificado acudió a un vendedor ambulante en Portugal, esto es, en el mismo país donde había ido a la embajada para la legal obtención de su pasaporte”, señala el fallo. Por ello, ratifican la condena.