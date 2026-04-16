Condenado por un choque frontal tras consumir drogas en Ourense

Roberto aceptó una condena de cuatro meses y 15 días de prisión sustituibles por una multa de 1.800 euros -trabajos comunitarios si no tiene ingresos- y la retirada del carné por dos años y medio, tras admitir que provocó un accidente bajo los efectos de las drogas. El siniestro ocurrió a las 09,58 horas del 9 de mayo de 2023 en la calle Marcelo Macías, cuando perdió el control de su vehículo a la altura del número 30, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra otro automóvil. A consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo afectado (J.A.R.N. y D.L.M.) sufrieron politraumatismos leves y cervicalgia que requirieron 29 y 30 días de curación, restándole a la pasajera una secuela por agravación de artrosis previa.

Tras el choque, el acusado presentaba síntomas evidentes de consumo (adormilado, pálido, habla dificultosa, temblores y esnifaba constantemente). El posterior análisis de saliva confirmó el positivo en cocaína, benzoilecgonina, éxtasis y anfetaminas. Tras asumir los hechos, la pena de cárcel impuesta en el acuerdo de conformidad ha quedado en suspenso bajo la condición de que el condenado no vuelva a delinquir en un periodo de dos años y pague la multa.

Por su parte, la compañía aseguradora del vehículo causante, Pelayo, se opuso a este acuerdo. Sin embargo, su petición fue denegada por el juzgado debido a que la entidad no había presentado su propio escrito de acusación en el momento procesal oportuno. Ante esta situación, la defensa de la aseguradora ha anunciado que se reserva la vía civil para repercutir al acusado el coste de las indemnizaciones derivadas de los daños y lesiones ocasionados, casi 4.000 euros.