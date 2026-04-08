Dos caballos muertos y una conductora herida en un accidente de tráfico en Sandiás: "Ata que pase unha desgraza non han facer nada"
OTRO PERMANECE SUELTO
Una mujer resultó herida leve tras impactar su vehículo con dos caballos sueltos en la carretera OU-531. Un tercer animal permanece suelto en la zona.
Una mujer ha resultado herida leve en un accidente de tráfico tras impactar su vehículo, un Seat Ibiza, contra dos caballos en el kilómetro 4 de la OU-531, la conocida como carretera de Celanova, aún en el término municipal de Xinzo de Limia sobre las 23:30 horas del martes.
Los caballos, según aclaran los vecinos, llevaban sueltos desde la mañana del 7 de abril por la contorna de Villariño das Poldras, a escasos metros del lugar del impacto.
Todavía uno suelto
La conductora, que resultó herida leve, dio aviso a los servicios de emergencia, que la atendieron in situ. Los dos animales, muertos en el acto, permanencen al día siguiente en los laterales de la vía, con un tercero aún suelto, y por el que los vecinos piden se extreme la precaución. "Sempre igual, ata que pase unha desgraza non han facer nada", dijo un varón que miraba los dos cuerpos, refiriéndose a la cantidad de animales sueltos que acostumbran a invadir la carretera.
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