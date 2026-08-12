Condenado a cuatro meses de cárcel por robar tres carteras y dos móviles en un supermercado de Ourense

Luis Alfonso S.E. entró el 23 de agosto de 2021 a un supermercado de la calle Vila Real, en la ciudad de Ourense, donde accedió a los vestuarios del establecimiento. Con ánimo de enriquecerse, se apoderó de tres carteras, una de ellas contenía diversa documentación y 30 euros en efectivo, y dos teléfonos móviles cuyo valor total alcanza los 486 euros.

Casi cinco años después de este suceso, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad que evitó la celebración del juicio. Esto hizo posible que el acusado admitiese el hurto que se le imputaba tras rebajar la Fiscalía la pena propuesta.

Por ello, Luis Alfonso S.E. fue condenado por un delito de hurto a cuatro meses de prisión, ya que se le apreció la atenuante cualificada de dilaciones indebidas. Sin embargo, no tendrá que cumplir con esta pena siempre y cuando no delinca en el plazo de dos años. Además, deberá indemnizar a las víctimas, que no recuperaron los objetos sustraídos, y realizar 25 días de trabajos comunitarios.