Un año de prisión por llevarse 20 kilos de pulpo congelado de un supermercado de Ourense

El hurto de 20 kilos de pulpo congelado le ha supuesto a Carlos Alberto S.D. una condena de 12 meses y un día de prisión. Los hechos se remontan al 22 de febrero de 2023. Ese día, el acusado entró en un supermercado de la calle Recanto de Mapoula, en Ourense, y se apoderó del citado producto, valorado en 599 euros, saliendo tras ello del establecimiento sin pagar.

Fuera le esperaba otra persona al volante de un vehículo, en el que ambos huyeron. Sin embargo, la Policía lo localizó en el turismo menos de dos horas después y en el maletero encontraron 4,5 kilos de pulpo congelado.

Para llegar hasta él fue clave la declaración del representante legal de la empresa. Él estaba en la línea de cajas cuando observó a un hombre con una bolsa de grandes dimensiones abandonando el local sin pagar. Él salió al exterior junto a otra trabajadora y le pidió que abonase el precio del producto, pero este lo ignoró y se subió a un vehículo, el cual se fue de forma precipitada e incluso tuvieron que apartarse para que no los alcanzase.

Además, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran perfectamente el hurto. En ellas, se observa a un hombre en la zona de congelados metiendo en una bolsa varios paquetes de pulpo congelado, lo que permitió hacer un recuento de la mercancía sustraída. Por todo ello, la jueza condena a Carlos Alberto S.D. a 12 meses y un día de prisión y a la obligación de indemnizar al establecimiento en 599, 70 euros