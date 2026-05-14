Condenado por destrozar el portal de su expareja en Ourense

Luis Miguel F.T. aceptó este miércoles una condena por un delito leve de daños (el pago de 300 euros) tras los incidentes ocurridos en el domicilio de su expareja en Ourense. Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 31 de enero de 2024, cuando el acusado acudió a la vivienda de la mujer y, ante su negativa a abrirle, forzó la entrada del portal a patadas.

Una vez en el interior del edificio, el hombre subió hasta la cuarta planta, donde causó diversos destrozos, incluyendo la rotura de un velux y el cristal de una ventana. Los daños materiales fueron tasados pericialmente en 782,47 euros, cantidad que ya ha sido reclamada por la aseguradora que indemnizó al propietario del inmueble.