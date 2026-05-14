Seis años de prisión para un ourensano por violar a una mujer que se hallaba semiinconsciente en la ciudad

La Audiencia Provincial de Ourense ha dictado una sentencia de conformidad que condena a Iván Alberto V.B. (19 años) a seis años de prisión tras admitir este, antes del inicio del juicio oral, haber agredido sexualmente a una joven que tenía 18 años en octubre de 2023. El procesado optó por reconocer íntegramente los cargos para beneficiarse de una reducción en la petición inicial de pena, que ascendía a doce años de cárcel, aceptando así el relato de los hechos y las medidas de alejamiento y responsabilidad civil para indemnizar a la denunciante.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 5 al 6 de octubre de 2023, cuando el condenado salió de fiesta por diversos locales de la ciudad junto a la víctima y una amiga. El agresor era plenamente consciente de que la mujer presentaba una elevadísima tasa de alcohol, que las analíticas posteriores fijaron en 0,48 gramos por litro en sangre y 1,20 en orina.

Vulnerable

Los magistrados subrayan que esta intoxicación no era un detalle menor, sino el factor determinante que sumió a la víctima en un estado de semiinconsciencia, anulando por completo su capacidad para prestar consentimiento. El tribunal relata que, ante la incapacidad de la mujer para valerse por sí misma, ambos se dirigieron al domicilio de ella, donde la víctima se tumbó vestida en la cama con el único fin de descansar. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando Iván Alberto V.B., aprovechando que ella estaba prácticamente desvanecida, la desnudó de cintura para abajo y comenzó a penetrarla vaginalmente. Los jueces destacan la gravedad del ataque al señalar que la mujer llegó a perder la noción de la realidad, recuperando el sentido de forma traumática solo cuando el acusado ya la estaba penetrando analmente. A pesar de que, al recobrar parcialmente la consciencia, la víctima manifestó su oposición expresa, el agresor continuó con tocamientos e introducciones digitales en su zona vaginal.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima ha requerido un prolongado proceso de recuperación de 558 días para tratar un cuadro de estrés postraumático moderado. La sentencia detalla secuelas persistentes como hipervigilancia, aislamiento social y trastornos del sueño que han afectado a múltiples esferas de su vida, motivo por el cual el condenado deberá abonar una indemnización de 47.134 euros.

El fallo contempla la situación administrativa del agresor, oriundo de Venezuela. Dado que está en situación irregular tras habérsele denegado el arraigo laboral en 2025, los magistrados ordenan que la pena de cárcel sea sustituida por su expulsión del territorio nacional una vez que el penado acceda al tercer grado penitenciario o cumpla las tres cuartas partes de la pena, con la prohibición de regresar durante diez años.