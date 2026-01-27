Condenado por una estafa en el alquiler de una habitación

Marcos V.A. publicó en noviembre de 2022 en una red social un anuncio en el que promocionaba el arrendamiento de una habitación. Con él contactó una persona interesada y ambos se citaron para ver el inmueble, acordando tras el encuentro el abono de 380 euros en concepto de fianza y otros 380 por el alquiler del primer mes.

La mujer cumplió con el pacto, pero el acusado no. La interesada nunca pudo disfrutar de la habitación y tampoco recuperó el dinero. Marcos V.A. no tenía la propiedad de la misma, sino que solo la había alquilado a una mercantil, que prohibia el subarriendo.

La Fiscalía interesaba para él dos años y medio de prisión. Sin embargo, gracias al acuerdo con su abogado, Román Arias, la pena quedó reducida a un año y un mes. Con este tiempo se conformó el acusado y en consecuencia admitió los hechos.