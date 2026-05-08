Condenado en Ourense por dejar su cuenta bancaria para una ciberestafa

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a Víctor F.C. a un año y medio de cárcel al considerarlo “cooperador necesario” para que se produjese una ciberestafa a una empresa dedicada a la madera, ya que es el propietario de la cuenta bancaria en la que se depositaron los 55.000 euros del engaño.

Fue una tercera persona la que accedió al correo de una compañía y se apoderó de una factura, cambiando la cuenta de cobro y se la envió a la otra empresa. Ante la apariencia normal del documento, procedió en octubre de 2022 al pago de la misma, 55.158 euros que fueron a la cuenta cuyo titular es Víctor F.C.

La abrió 20 días antes de la recepción de los fondos y la bloqueó veinte días después, una vez les dio salida. “Permitió que terceros no identificados ingresaran y recibieran una cantidad tan sustanciosa de dinero, sin explicar el motivo ni el destino que dio a esos fondos, terceros a los que tampoco ha identificado”, señala la sentencia.

Por ello, fue condenado a un año y seis meses de prisión a pagar una multa de 1.260 euros por un delito de estafa, aunque queda absuelto del delito de falsedad documental.