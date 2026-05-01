Ourense estrena un centro pionero para la formación en ciberseguridad

La ciberseguridad ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad vital para la supervivencia de las empresas. Bajo esta premisa, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó este jueves las instalaciones del CiberLabFP, el nuevo Laboratorio Avanzado de Ciberseguridad de la Formación Profesional, que acoge el CIFP Eduardo Barreiros. El conselleiro definió esta dotación como “unha infraestrutura estratéxica orientada á formación avanzada e á innovación aplicada nun eido fundamental no contexto tecnolóxico actual”.

En este sentido, este nuevo espacio destaca por su enfoque práctico, integrando las tecnologías de la información (IT) y de operación (OT) en escenarios reales.Los alumnos entrenan con maquetas que emulan sistemas críticos, como una planta depuradora de agua donde aprenden a neutralizar hackeos que podrían detener procesos industriales. Las prácticas incluyen desde defensas contra ataques físicos con dispositivos destructivos como los “USB Killers” hasta el análisis forense con software idéntico al de las fuerzas de seguridad del Estado.

Este proyecto, fruto de la colaboración con expertos de Telefónica, Siemens y fuerzas del Estado, es un eje del Plan Innova FP Galicia 26-30, que la Xunta acaba de aprobar con un presupuesto de 30 millones de euros. “Estamos a traballar para que tanto profesores como alumnos adquiran as competencias precisas para contar cunha cultura de seguridade dixital sólida que lles facilite previr incidentes e protexerse a si mesmos e á información que manexan”, apuntó el conselleiro.

Más allá de este laboratorio, se llevarán a cabo otro tipo de acciones relacionadas también con la ciberseguridad. Se aumentará la oferta formativa especializada en este campo por toda la geografía gallega y se impulsará una competición, “Desafío CiberLabFP”, para fomentar el aprendizaje práctico mediante retos técnicos reales propuestos a los alumnos.

Rodríguez finalizó poniendo en valor el CIFP Eduardo Barreiros en el desarrollo de este plan, “co que imos dar o pulo definitivo á innovación e á investigación aplicada na FP, aliñándoa cos obxectivos estratéxicos da I+G+i galega”.