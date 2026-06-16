Condenado en Ourense por utilizar los datos de su padre para solicitar préstamos

Bruno F.D. fue condenado este lunes en Ourense a un año y nueve meses de prisión por utilizar los datos de su padre para abrir una cuenta y pedir dos préstamos bancarios. El acusado ayudó a su progenitor a hacer la declaración del IRPF, lo que le permitió acceder a sus datos y DNI electrónico. Esta información la utilizó el 12 de enero de 2023 para abrir a través de internet una cuenta a nombre de él en una entidad bancaria, en la cual recibió posteriormente durante las semanas posteriores dos préstamos que superaban los 10.000 euros.

El primero de ellos lo solicitó solo cinco días después, el 17 de enero del citado año, por un importe de 6.868 euros identificando como prestatario a su padre. Con otra entidad financiera suscribió un mes y medio después, el 2 de marzo de 2023, un acuerdo parecido utilizando el mismo modus operandi. En esta ocasión, la cantidad fue de 4.000 euros.

Entre medias, adquirió a través de internet una consola Nintendo con diversos juegos que recibió en su domicilio, ubicado en la ciudad. Para comprarla, concertó un préstamo de 398 euros con una comercial utilizando los datos de su padre.

Su progenitor no autorizó en ningún momento a su hijo la realización de las actividades realizadas. De hecho, él se enteró de todo en noviembre de 2023 cuando en su entidad bancaria le informaron de que figuraba en el registro de morosos. Al enterarse presentó denuncia por estos hechos.

El caso llegó este lunes a la Plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, donde se celebró una audiencia preliminar. En la vista, las partes llegaron a un acuerdo de conformidad que permitió que la Fiscalía rebajase la petición de pena a cambio de que Bruno F.D. aceptase los hechos.

El acusado se conformó con una condena de un año y nueve meses de prisión, la cual queda suspendida, por lo que no entrará a la cárcel a cumplirla.