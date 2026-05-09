Condenada en Ourense a tres años de cárcel por ayudar a estafar casi 90.000 euros
CAMBIO FRAUDULENTO
La Audiencia de Ourense condena a una mujer por colaborar en una estafa informática tras desviar 89.553 euros mediante el cambio fraudulento de una cuenta bancaria.
La transferencia de casi 90.000 euros que realizó un farmacéutico a la Cooperativa Farmacéutica del Noroeste (Cofano) nunca llegó a su destino. El verdadero correo había sido modificado para alterar la cuenta corriente en la que realizar el pago.
La cuenta a la que llegó el dinero, en enero de 2023, está a nombre de Cristina Vanesa O.D., lo que la llevó al banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense. Los magistrados la consideran cooperadora necesaria para que se produjese la estafa y recalca que, de los 89.553 euros transferidos, ella se apoderó de 19.500, más de un 21% del total. “Denota la importancia y relevancia de su participación en la actividad delictiva”, señala el fallo. El resto del dinero —70.000 euros— lo envió a una cuenta domiciliada en Bélgica.
Además, la acusada no acreditó la existencia de actividad laboral estable ni ingresos regulares que permitan contextualizar con normalidad el manejo de importantes movimientos económicos. Por ello, fue condenada a tres años de prisión y a una multa de 1.260 euros por un delito de estafa informática.
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