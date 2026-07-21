Condenado por recibir en su cuenta 750 euros que procedían de un ciberfraude a un vecino de Ourense

Una ciberestafa puede estar tras un mensaje o tras el simple gesto de descolgar una llamada. Así lo comprobó un vecino de Ourense el 7 de septiembre de 2023 cuando recibió un SMS en su móvil. En ese momento no lo sabía, pero iba a entrar de lleno en la tela de araña del timo, que le acabaría costando más de 1.000 euros.

El timo se perpetró fundamentalmente con la llamada posterior al mensaje. En estas conversaciones, los estafadores juegan con la urgencia de la víctima para resolver un problema. En este caso, consiguieron que les proporcionase las claves de acceso de una tarjeta bancaria, la puerta de entrada a un jugoso botín.

Ese mismo día, se realizaron con cargo a esa cuenta tres operaciones fraudulentas por importes de 406, 750 y 150 euros. Aunque no se pudo determinar quién estaba al otro lado del teléfono perpetrando el timo, los investigadores sí que identificaron al titular de la cuenta bancaria en la que se recibió uno de los cargos.

Se trata de Alejandro A.A., quien incorporó a su patrimonio los 750 euros que recibió. El caso terminó llegando a la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense, donde el acusado admitió los hechos. Lo hizo tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre su abogada y la Fiscalía, que derivó en que el acusado fuese condenado a tres meses de prisión y 400 euros de multa por un delito de blanqueo de capitales.

La sentencia aprecia que concurre una eximente incompleta por consumo de drogas, estupefacientes o sustancias tóxicas. También indica que la pena queda suspendida, por lo que no entrará en la cárcel.