Condenado por robar una cadena de oro en un vestuario del pabellón de Os Remedios

El robo de una cadena de oro de eslabones entrelazados con una medalla con el logo del horóscopo Libra le acaba de costar a Jonathan B.F. una condena de un año de prisión. Los hechos se remontan a la tarde del 4 de octubre de 2021, cuando el acusado se introdujo en los vestuarios masculinos del pabellón de Os Remedios, donde forzó el candado de una taquilla, la abrió y se apoderó de la cadena y de 60 euros.

El objeto lo recibió Iris R.P., quien, pese a saber de su procedencia ilícita, vendió la cadena y la medalla en un establecimiento de compra de oro y plata a cambio de 354 euros. Ambos se sentaron para responder por estos hechos en el banquillo de los acusados de la Plaza 2 de la Sección Penal, donde admitieron los hechos ante la jueza tras el acuerdo alcanzado entre las partes.

Jonathan B.F. fue condenado a un año de prisión por un delito de robo con fuerza en establecimiento mercantil fuera de las horas de apertura. Se le aplicó el agravante de reincidencia, ya que fue condenado en noviembre de 2020 por otro robo con fuerza.

Por su parte, Iris R.P. fue condenada a tres meses de prisión por un delito de receptación. Ninguno de los dos entrará a cumplir estas penas, ya que quedan suspendidas a condición de que no vuelvan a delinquir durante dos años y, en el caso de Jonathan, también a la realización de 72 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, ambos deberán indemnizar al responsable del establecimiento de venta y compra de oro con 354 euros si este reclama. No tendrán que abonar nada a la víctima del robo, quien recuperó la cadena y la medalla.