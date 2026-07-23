Condenan a Adif por el riesgo térmico de los vigilantes en Ourense

El Juzgado de lo Social 4 de Ourense estimó parcialmente la demanda contra Grupo Control y Adif por las condiciones en las que trabajan 14 vigilantes de seguridad de la estación de Ourense, expuestos a temperaturas extremas, y obliga a ambas empresas a indemnizar a cada uno de los citados empleados con 3.512 euros.

Grupo Control argumentó que la función de control de accesos al andén se realiza de forma más intensa durante la salida de los trenes, en los 30 minutos previos, y que no ocupa toda la jornada de los vigilantes. Por su parte, Adif señaló que se dedica al tráfico ferroviario únicamente y que la responsabilidad por las condiciones de trabajo de los trabajadores es de Grupo Control, la empresa subcontratada.

A este argumento responde con contundencia en la sentencia la jueza: “Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”. Por ello, considera que Adif no es ajena.

La togada explica que los 14 trabajadores que se encargan del escáner y el control de acceso prestan sus servicios en la zona exterior de la estación, lo que les obliga a desempeñar su trabajo “soportando temperaturas extremas”. Al respecto, recuerda que ya hubo una sanción de Inspección de Trabajo por la que se le impuso a la empresa una sanción de 5.000 euros al no adoptar las medidas correctoras necesarias. Una decisión que fue ratificada por el Juzgado de lo Social 1, que consideró acreditado que se incumplieron las obligaciones preventivas y la exposición de los trabajadores a temperaturas extremas.

“Pese a esa resolución judicial y al informe de la Inspección de Trabajo no se han tomado, o no constan aparte de las intenciones de hacerlo esgrimidas en el acto de vista, medidas correctoras que, hasta la fecha, permitan a los trabajadores el desempeño de sus funciones en condiciones óptimas, preservando su integridad física”, apunta.

Al respecto, menciona que los trabajadores están expuestos a un riesgo evidente de sufrir daños graves, como golpes de calor o shock térmico. Por todo ello, condena a las empresas a pagar a cada uno de los 14 vigilantes 3.512 euros.