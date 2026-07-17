Las protestas de los usuarios consiguen la marquesina para la Estación Empalme

La estación del AVE se dotará este verano de una marquesina provisional, una demanda recurrente de colectivos que desempeñan allí su actividad, como los taxistas, pero también de los viajeros que sufren las inclemencias del sol en verano o las lluvias en invierno. La explanada del AVE se convierte en una trampa climática durante esta época del año, sin un lugar donde refugiarse y sin un árbol que mitigue las temperaturas extremas.

Marquesina provisional en la estación Ourense-Empalme

El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, anunció la instalación de este refugio antes de finalizar el verano. Se trata de una infraestructura metálica de 32 metros de largo, 5 metros de alto y 6 metros de fondo que se instalará en el exterior de la intermodal para “cubrir esa función de protección frente al sol o frente a la lluvia en caso de invierno”, explicó Santos, quien aseguró que será sustituida por otra definitiva una vez que finalicen las obras.

La instalación de este refugio antes de finalizar el verano | Lucía Otero

El PP, a través de sus diputados en el Congreso, celebró el anuncio, pero lamentó que ADIF haya tardado “máis de catro anos” en atender una “moi xusta demanda”.

Por otra parte, el subdelegado adelantó que la segunda fase de las obras de la estación comenzará “dentro de muy poco”. “Las obras en la estación tienen una perspectiva de un año porque es una obra muy compleja, que supone un auténtico desafío técnico y una inversión de cerca de 115 millones de euros”, dijo Santos. En concreto, el subdelegado recalcó que, durante la primera fase de los trabajos, se desarrolló la construcción de los anclajes sobre los que se instalarán las infraestructuras superiores, así como otras tareas en la extensión y liberación de espacio para la construcción de 11 vías más, incluyendo, además, la canalización de sistemas de comunicación, sistemas eléctricos y adecuación de espacios.

Caos ferroviario

Respecto a los retrasos en el tráfico ferroviario, Santos subrayó que el volumen de ocupación que llega a la ciudad “superó todas las expectativas previstas”. “Estamos en niveles de ocupación que estaban previstos para el año 2035”, aseveró. El subdelegado trató de minimizar este tipo de incidencias como “simples accidentes” que complican la situación, pero reconoció que “tienen unas consecuencias traumáticas y difíciles para todos los viajeros”.