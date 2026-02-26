Accidentes y reventones de ruedas "todos los días" por una nueva acera en la calle Emilia Pardo Bazán

Ourense tiene un nuevo 'punto negro' para sus conductores. Y no es una carretera, sino una acera. Más concretamente un saliente en forma de pico de una acera recientemente reformada en la calle Emilia Pardo Bazán, frente al Auditorio, que ha cogido por sorpresa a varios usuarios.

El punto concreto se encuentra en el paso de peatones que separa la calle principal con la calle San Francisco, que conecta con el Casco Vello. El pasado domingo, un motorista sufrió un pinchazo en una de sus ruedas, provocándole un traumatismo al caer del vehículo. La escena, con abundante sangre debido a las heridas del hombre, precisó la intervención de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local.

La distancia del paso de peatones, antes y después de la obra

Vecinos de la zona aseguran que hay pinchazos y rasgados de ruedas "todos los días" en ese punto. Con las últimas obras, ese tramo de la acera fue prolongado, por lo que la costumbre de algunos conductores para incorporarse podría tener que ver en el cúmulo de sucesos. La Policía Local ha señalizado el punto con un cono.