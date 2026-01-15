Condujo ebria marcha atrás por Ourense, se saltó semáforos e insultó a la Policía

La madrugada del 9 de septiembre de 2024 Carina Andreia M.N. se puso al volante de un vehículo por las calles de la ciudad bajo la influencia de una intoxicación etílica. Condujo marcha atrás por la calle Doctor Fleming en dirección Parada Justel y posteriormente se saltó varios semáforos hasta que fue interceptada por la Policía Nacional en la calle Coruña. Una vez se detuvo, le dijo a los agentes: “Hijos de puta, os la he chupado a todos, mama huevos, iros a la mierda”. Incluso propinó una patada que no llegó a alcanzar a nadie. La conductora además se negó a hacer la prueba de alcoholemia.

Este miércoles Carina Andreia M.N. admitió los hechos en el Penal 1 y aceptó 31 días de trabajos comunitarios por un delito conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas y seis meses de prisión por la negativa a someterse a la prueba. Eludirá la cárcel si no vuelve a delinquir y cumple con 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Además, la ahora condenada no podrá conducir vehículos durante dos años y dos días.