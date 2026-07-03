La Confederación Empresarial de Ourense examina el impacto de la salud mental en empresas

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) presentó las conclusiones del II Observatorio sobre Capital Humano, un informe que urge a situar la salud mental en el centro de la estrategia empresarial para mejorar la competitividad regional. El presidente de la entidad, David Martínez Alonso, acompañado por la directora territorial de Emprego, Marta Vázquez, advirtió que el bienestar emocional “ya no es un problema secundario, sino un factor clave que condiciona la productividad y la retención del talento”.

Los datos del informe revelan un panorama preocupante. Los trastornos de salud mental son ya la segunda causa de incapacidad temporal en España. Entre 2018 y 2025, las bajas por este motivo se duplicaron, afectando especialmente al colectivo de entre 16 y 35 años, donde los procesos aumentaron un 325%. En Galicia, el impacto económico supone la pérdida de un 7,6% de las jornadas laborales, lo que se traduce en un coste directo de 964 millones de euros para las empresas y una merma de 2.268 millones en el PIB autonómico.

Ante esta situación, los empresarios recomiendan sustituir las medidas aisladas por políticas preventivas reales integradas en la gestión empresarial. Entre las propuestas destacan la formación de mandos intermedios, la optimización de plazos laborales y la creación de canales de escucha confidenciales. Finalmente, la patronal ourensana anunció que la tercera edición de este observatorio analizará el impacto de la inteligencia artificial.