Confusión y muchas incógnitas entre los clientes tras las variaciones de precios de los carburantes

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GASOLINA, DE RÉCORD
Este 1 de septiembre, los nuevos precios de los combustibles, tras la subida de la gasolina a cotas históricas (con la rebaja de 10 a 5 céntimos de su descuento) y el bajón del diésel (con una nueva bonificación de 20 céntimos), ha pillado de sorpresa a muchos clientes. Desde la estación de servicio de O Piñeiral aseguraron que tras estas variaciones ayer tuvo lugar un importante repunte de clientela.
Los usuarios de diésel en líneas generales ven con alivio las nuevas tasas tras sufrir semanas antes precios cercanos a los dos euros (ahora 1,802), mientras que aquellos que utilizan gasolina sufren el efecto contrario al verse ante el mes más caro desde hace cuatro años.
“Pensé que bajaban los precios y ya decía yo que no notaba ninguna diferencia”
Algunos, incluso sufrieron ayer una amarga sorpresa al pensar que se iban a encontrar con un descuento de precios general y no con un subidón de la gasolina. “Pensaba que bajaban los precios y ya decía yo que no notaba ninguna diferencia, más bien incluso más alto”, indicó Camila Vieites.
“Hacen lo que les da la gana entonces, por lo menos, que se mantengan así a este precio”
Por su parte, los clientes de diésel también ven una situación de incógnita al verse reducidos sus precios por rebajas gubernamentales y no por el mercado: “Hacen lo que les da la gana entonces, por lo menos, que se mantengan así”, declaró José Bautista.
“Con estos prezos seguimos traballando case a perdas, solo para pagar os costes”
Esta, ya alargada, problemática mantiene al sector de transportes “con la soga al cuello” al no compensar tantos gastos en carburantes a las ganancias. “Con estos prezos seguimos traballando case a perdas, solo para pagar os costes”, detalló el camionero Antonio Jorge.
“Pasei uns días en Ourense e aproveito para encher, aquí segue estando 30 ou 40 céntimos máis barato”
Los clientes portugueses siguen teniendo a la provincia como referencia para conseguir una gran rebaja con respecto a su país, donde suelen superar los 2,2 euros por litro. Valdemar Martins, procedente de Guimarães, aprovechó la oportunidad de encontrarse en la ciudad: “Pasei uns días en Ourense e aproveito para encher, aquí sigue estando 30 ou 40 céntimos más barato”.
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