Conmovedor final para el OUFF que apaga las luces con una gala marcada por el talento y la emoción

Llegó el momento de los créditos finales. El Ourense Film Festival (OUFF) despidió ayer su 31ª edición en un auditorio repleto de talento y amor cinematográfico. Entre las butacas compartieron espacio premiados, profesionales del audiovisual y parte del público que llenó las salas a lo largo de esta semana.

Conducida por Noelia Rey y Luis Larrodera, la gala fue una celebración total que no dejó indiferente a nadie con la entrega de 15 galardones. El talento gallego destacó en el palmarés. Elena Seijo ganó Mejor Interpretación por “Walking Holiday”, cinta que también se llevó el Mejor Guion. Luis Iglesia entregó este premio al irlandés Cian Desmond, quien conmovió al público. “Este guion fue una gran colaboración de un equipo pequeño”, indicó y añadió: “Es una película que habla de la pérdida de un ser querido, me gustaría dedicar el premio a las personas palestinas que tienen una gran pérdida”.

Las emociones a flor de piel empezaron con Jaime Lorente y su Premio Ópera Prima por “El mal hijo”. Visiblemente nervioso, confesó que nunca se había sentido “tan expuesto y tan vulnerable” como en esta obra. “Siento que se me puede conocer a través de ella. Siento premiada mi honestidad”, aseguró el director. Además, pidió a la dirección del festival que destinara la dotación económica del galardón a una voz local.

Tras la actuación de Escuchando Elefantes, Charo López recibió el Premio Especial del OUFF por su trayectoria. La homenajeada se mostró muy feliz y emocionada por un reconocimiento a toda una vida como intérprete. Desveló que siente “una conexión especial con Galicia”, donde pudo realizar algunos trabajos y quiso dedicar el galardón a Gonzalo Suárez, fallecido recientemente, quien fue un gran compañero para ella en la industria.

El recuerdo a gonzalo suárez, recién fallecido y calpurnia de honra en 2021, estuvo presente durante la gala

Fue el momento de hacer balance. Óscar Doviso, director artístico del OUFF, subió al escenario gratamente satisfecho por los días vividos, aprovechando también para recordar a Gonzalo Suárez, Calpurnia de Honra en 2021. “Pasaron muchas películas. Pasaron cineastas, actores, actrices, productores, estudiantes, profesionales y espectadores. Estos días volvimos a hacer comunidad”, celebró. En esta línea, aseguró que mientras “haya historias que contar, personas dispuestas a contarlas y espectadores dispuestos a escucharlas, tendremos una razón para seguir aquí”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, celebró el éxito rotundo de público del festival afirmando con rotundidad: “Ourense sabe hacer y acoger al cine”. Menor subrayó el “éxito de participación, de público y de programación” de esta 31ª edición. En su discurso reafirmó el compromiso con esta cita que pone a Ourense en el epicentro audiovisual. “Cada vez que crece el OUFF, crece también la proyección de Ourense. No entendemos el apoyo a la cultura como un gasto, sino como una inversión en nuestra identidad, en nuestra economía y en la imagen que queremos proyectar en el exterior”, aseguró.