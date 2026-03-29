Una conocida estrella de la música pasa su fin de semana en Ourense y se atreve con el gallego: "Unha xoia de cidade"

Una de las figuras más reconocidas de la música clásica actual ha dejado este fin de semana una inesperada y emotiva declaración de amor a Ourense. El artista, que se encontraba en la ciudad con motivo de su concierto, compartió en redes sociales una publicación que rápidamente captó la atención de cientos de seguidores.

Se trata del pianista británico James Rhodes, que acompañaba con la emblemática canción “Miña terra galega” una publicación que incluía un mensaje escrito íntegramente en gallego: “Hoxe estou en Ourense para o meu concerto mañá. É a miña primeira vez e inmediatamente síntome como un refuxio. Xa coñecín novos amigos, fixen moitas fotos e incluso uns descoñecidos me convidaron a cear… Unha xoia de cidade. Espero que vos gusten estas fotos”.

Las palabras de Rhodes no tardaron en viralizarse, no solo por el cariño que transmiten hacia la ciudad, sino también por el gesto de utilizar el idioma gallego, algo que sus seguidores valoraron especialmente.

La ciudad, retratada por Rhodes

Durante su estancia, el pianista aprovechó para recorrer algunos de los puntos más reconocibles del centro de Ourense. En las imágenes compartidas se puede ver junto la popular escultura de la vaca en la Plaza de Paz Nóvoa, paseando por la calle del Paseo o posando frente a la iglesia de Santa Eufemia.

No es la primera vez que el músico muestra su vínculo con España, país en el que reside desde hace años, pero su paso por Ourense ha dejado una huella especial tanto en él como en quienes han seguido su visita a esta "xoia de cidade".