La constructora de la avenida de Portugal lleva seis meses en crisis

La reforma integral de la Avenida de Portugal cumple su primera semana completa paralizada, con más dudas que soluciones sobre la mesa. Ahora, una nueva información cae como una losa sobre el futuro de la obra y la gestión del gobierno municipal, ya que el colapso de la intervención en una de las arterias principales de la ciudad era la crónica de una muerte anunciada.

Tal y como ha podido comprobar este periódico a través de la documentación revelada el sábado por el grupo municipal del BNG, la empresa adjudicataria, Opain (Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales SL), había presentado el pasado 8 de agosto un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid para informar de su "insolvencia inminente". Un movimiento legal que el portavoz nacionalista, Luis Seara, enmarcó “como paso previo a un posible concurso de acredores”.

En reestructuración

Este periódico, tras conocer esta información, pudo comprobar que la empresa está, efectivamente, desde el 18 de septiembre de 2025 inmersa en un “plan de reestructuración”, para el cual se ha nombrado a un “experto en reestructuración”, información pública en los registros, lo que mostraría la negligencia del Concello no solo a la hora de abonar facturas, sino también a la hora de supervisar la solvencia de las obras en curso.

En términos legales, el plan de reestructuración -paso previo al concurso de acreedores- significa que la empresa lleva más de medio año sin autonomía financiera para intentar renegociar las deudas que la asfixian. Un escenario que hace insostenible la viabilidad de una obra pública de esta envergadura ante los impagos reiterados del Concello de Ourense, tanto en las obras de Rabo de Galo -donde le adeudan todavía más de 100.000 euros- como en esta.

Engaños

Tras estas revelaciones, el nacionalista Luis Seara lanzó el dardo directamente al alcalde y al edil de Urbanismo: “As preguntas son se coñecía Jácome e o concelleiro Fran Lorenzo esta situación. E estamos absolutamente seguros de que si”. Para el BNG, la inacción del gobierno local roza la negligencia: “Se o coñecían, por que non tomaron medidas para adiantarse ao que ocorreu? Por que enganaron ao BNG e aos veciños tantos meses?”.

La indignación de la oposición radica en la sucesión de engaños. “Ao longo destes meses de obras foron moitos os rumores de que se deixaba a obra ou de que ía lenta ou había poucos obreiros. Preguntamos de forma insistente e o Concello mentiu sempre”, subrayó Seara. De hecho, mientras la empresa agonizaba financieramente, el Concello emitía una nota de prensa el 21 de agosto -de consulta pública en la web municipal- asegurando que las obras avanzaban a muy buen ritmo y concluirían antes de final de año.

Deudas pendientes

El silencio institucional estalló por los aires esta semana de la forma más insólita, con un anuncio de la propia en este periódico anunciando que paraban la obra ante la incapacidad de pagar materiales y nóminas por la falta de tres meses de pago por parte de Concello. “Isto demostra a cadea de mentiras e falsidades do goberno municipal estes meses”, relató Seara. Y añadió: “Opain é a mesma empresa que as obras de Rabo de Galo que foron un auténtico disparate”. De aquellos trabajos, revelaron los nacionalistas, la firma aún arrastra deudas pendientes por parte de la administración local. Y es que la empresa se vio obligada -dada su delicada situación financiera- a reclamar en los juzgados los impagos del Concello, que fue condenado a pagar 330.000 euros, ”estando a día de hoxe aínda pendente o pagamento doutros 104.000” por aumento de precios en la obra.

En aquel momento, incidió Seara, “Jácome fora a Rabo de Galo e dixéralles aos veciños que a partir de entón ía baixar á area e asegurarse da solvencia das empresas”; una promesa que, a la vista de los documentos, ha sido una falsedad.

Hoy, la Avenida de Portugal es el reflejo del abandono, con una agravante visual que hizo saltar las alarmas en el barrio. Tal y como avanzó este periódico, este viernes retiraron toda la maquinaria pesada, abandonando la zona también las subcontratas que seguían trabajando en la avenida.

Frente al caos, el gobierno local, que sigue sin aportar soluciones, ha ofrecido un baile de plazos errático que desespera a los afectados. “Hai uns días dixo que se reanudaban en tres días e agora di que en unha ou dúas semanas, e poden ser meses... Os veciños están indignados pola paralización e a falta de información”, constató el nacionalista.

A contrarreloj

El reloj, además, juega en contra de los intereses de la ciudad. La intervención está condicionada por los fondos europeos Next Generation, que exigen la ejecución total a 31 de diciembre y que, con prórrogas incluidas, no podrían sobrepasar el 30 de junio de este año; un plazo que ya parece inalcanzable.

"Que jácome dea a cara e non se parapete na rede"

Más allá de destapar la crisis de la constructora, el portavoz del BNG, Luís Seara, exigió un plan de rescate inmediato para la avenida de Portugal. El líder nacionalista lanzó un ultimátum a Jácome: "Esiximos unha solución xa. Pedímoslle que se deixe de enmarañar e de mentir nas redes sociais, que non se parapete detrás das mesmas e que dea a cara".