La avenida de Portugal, ya sin obreros ni máquinas

A la izquierda, un camión recoge parte de la maquinaria, ayer. A la derecha, la zona ya sin las máquinas.

El abandono de la reforma de la Avenida de Portugal es ya un hecho absoluto sobre el terreno. Este viernes expiraba el plazo de tres días que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, había concedido a la empresa Opain para retomar los trabajos. Lejos de producirse un regreso de la actividad, la jornada se convirtió en una mudanza definitiva: desde primera hora, varios camiones retiraron los últimos enseres y la maquinaria de la zona.

En la zona ya solo quedan vallas de plástico, zanjas abiertas y el creciente malestar de los vecinos, que asisten a la cronificación de la parálisis en una de las principales arterias de la ciudad. Mientras la maquinaria abandonaba el barrio, el alcalde recurría a sus redes sociales para intentar modelar un relato paralelo. En un post de Facebook que llegó a editar hasta en cinco ocasiones, Jácome tildó de “alarmistas” a los medios de comunicación y a la oposición.

En sus sucesivas rectificaciones, el alcalde anunció que ya se había abonado la factura de diciembre de 2025 por un importe de 246.000 euros. El dato no solo confirmó la morosidad del Concello, sino también la improvisación en la comunicación. En la primera versión del texto, Jácome cifró el pago en 296.000 euros, adelgazando la cuantía en 50.000 euros quince minutos después.

El regidor insistió en que un parón de una o dos semanas “no es muy significativo” y avanzó que la reanudación podría demorarse todavía “una o dos semanas” más.