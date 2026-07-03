Los constructores de Ourense insisten en la falta de mano de obra

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ourense (ACO) celebró su Asamblea General Ordinaria para analizar la situación del sector. Su presidente, Santiago Ferreiro, destacó el momento de profunda transformación que vive la construcción, advirtiendo a la vez sobre problemas estructurales urgentes como la escasez de vivienda nueva y la falta de mano de obra.

ACO subraya la necesidad de atraer talento joven, incorporar mujeres y facilitar la llegada de población migrante. Asimismo, apuestan por la industrialización como vía clave para modernizar los procesos, reducir plazos e incrementar la productividad.

En cuanto al mercado inmobiliario, las operaciones de compraventa crecieron un 23% en 2025, alcanzando las 2.876 transacciones. Sin embargo, la patronal alerta de que el mercado se concentra casi en exclusiva en la vivienda usada debido a la falta de oferta nueva. Por ello, consideran imprescindible la aprobación del PXOM para desbloquear suelo y garantizar una planificación urbanística clara en la ciudad.

Finalmente, en el ámbito de la obra pública, aunque la licitación creció un 35,06% en 2025 hasta los 242 millones de euros, los datos preliminares del primer semestre de 2026 muestran un descenso del 33% en la provincia. Ante este escenario, ACO exige modificar la Ley de Contratos del Sector Público para automatizar la revisión de precios y asegurar la viabilidad de los proyectos frente a los sobrecostes.