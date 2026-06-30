El alto precio de la vivienda baja las operaciones de venta

La compraventa de viviendas cayó un 10,2% interanual en abril, hasta las 57.755 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 9,4%, hasta los 2.046 euros, según los datos publicados este martes por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). Asimismo, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda descendieron un 6,3% interanual, hasta las 32.084 operaciones, mientras que la constitución de nuevas sociedades retrocedió un 4,5%, hasta las 10.832 empresas.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 11,8% respecto a abril de 2025, hasta las 43.130 operaciones, mientras que las transacciones de viviendas unifamiliares retrocedieron un 5%, hasta las 14.625 unidades. En paralelo, el precio de los pisos aumentó un 12,2% interanual, hasta los 2.391 euros por metro cuadrado, mientras que el de las viviendas unifamiliares se incrementó un 3,4%, hasta los 1.468 euros por metro cuadrado.

Compraventa de viviendas en abril

La compraventa de viviendas disminuyó en quince comunidades autónomas y únicamente aumentó en Extremadura (+1,2%) y Castilla-La Mancha (+0,7%). Los mayores descensos se registraron en Galicia (-23%), Cantabria (-21,7%) e Islas Baleares (-17,1%), seguidas de Comunidad Valenciana (-15,5%), Aragón (-12,9%), La Rioja (-12,4%) y Comunidad de Madrid (-11,3%). También retrocedieron las operaciones en Cataluña (-10,2%), Región de Murcia (-9,2%), Asturias (-8,6%), País Vasco (-8,6%), Andalucía (-8,5%), Canarias (-7,5%), Navarra (-3,1%) y Castilla y León (-1%).

Aumento de precio

El precio de la vivienda aumentó en dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas y únicamente descendió en Navarra, donde cayó un 3,9%. Los mayores incrementos del precio por metro cuadrado se registraron en Asturias (+24,2%), La Rioja (+19,8%), Castilla-La Mancha (+17,6%) y Comunidad Valenciana (+16,2%). Asimismo, el precio subió un 12,7% en Extremadura, un 12% en Murcia, un 11,8% en País Vasco, un 11,4% en Cataluña, un 11% en Castilla y León y un 10,4% en la Comunidad de Madrid.

En términos absolutos, Baleares registró el precio medio más elevado del país, con 4.307 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (3.871 euros) y País Vasco (3.145 euros). Por el contrario, Extremadura presentó el precio medio más reducido, con 763 euros por metro cuadrado, seguida de Castilla-La Mancha (924 euros) y Castilla y León (1.103 euros). La superficie media de las viviendas vendidas descendió un 1% interanual en España, hasta los 111 metros cuadrados. No obstante, ocho comunidades autónomas registraron incrementos en el tamaño medio de las viviendas, frente a nueve que anotaron descensos. Los mayores aumentos se produjeron en Navarra (+10,8%), Galicia (+8%) y Cantabria (+3%), mientras que las mayores caídas correspondieron a Asturias (-7%), Extremadura (-6,2%) y Madrid (-5,2%).

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda disminuyeron un 6,3% interanual en abril, hasta las 32.084 operaciones. Sin embargo, la cuantía media de estos préstamos aumentó un 5,9%, hasta situarse en 181.533 euros.