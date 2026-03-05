¿Sabe usted cómo estaba la consulta de la doctora Elena Outeiriño un día después de jubilarse en Ourense?

¿Sabe usted que este miércoles la consulta de Elena Outeiriño apareció de esta guisa? ¿Que el martes se despidió de la que fue su segunda casa hasta que tocó jubilarse? ¿Que la doctora Elena ha sido un referente para todos sus compañeros por su gran profesionalidad, humanidad, vocación y entrega a la sanidad pública, y muy querida por sus pacientes del Nóvoa Santos, por los que se desvivía?