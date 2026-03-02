¿Sabe usted que hay una señal de stop muy comprometida con el servicio de urbanos de Ourense?
Hoy en el Quen cho dixo, los urbanos de Ourense funcionan como un circo... Todos hacen un poco de todo, incluso las señales de stop
¿Sabe usted que la precariedad del funcionamiento de autobús en Ourense y particularmente de sus paradas siempre acaba sorprendiendo? ¿Que ahora la novedad es que el servicio se anuncia a través de un código QR pegado a una señal de STOP? ¿Que esto sucede en una parada de A Valenzá (línea 12)? ¿Que los usuarios no dan crédito y denuncian esta situación por redes sociales?
