¿Sabe usted que hay una señal de stop muy comprometida con el servicio de urbanos de Ourense?

¿Sabe usted que la precariedad del funcionamiento de autobús en Ourense y particularmente de sus paradas siempre acaba sorprendiendo? ¿Que ahora la novedad es que el servicio se anuncia a través de un código QR pegado a una señal de STOP? ¿Que esto sucede en una parada de A Valenzá (línea 12)? ¿Que los usuarios no dan crédito y denuncian esta situación por redes sociales?