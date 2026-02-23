Un contenedor incendiado moviliza a los bomberos a la calle Eduardo Blanco Amor
UNA GRAN LLAMARADA
Un incendio en la calle Eduardo Blanco Amor, en la zona próxima a la Universidad, obligó al despliegue de bomberos, dejando impactantes llamas sobre los coches aparcados.
Un incendio en un contenedor en la calle Eduardo Blanco Amor hizo necesario el despliegue de los bomberos frente a la Escuela Oficial de Idiomas, en la zona próxima a la universidad. El siniestro que ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este lunes.
Las fotografías y vídeos muestran una gran llamarada que se alza por encima de los coches aparcados en la zona mientras los transeúntes observan la escena.
Al momento de redacción de esta noticia se desconocen las causas del siniestro.
