¿Sabe usted que contentos están los vecinos de As Lagoas con el tema de la iluminación pública?

¿Sabe usted que contentos están los vecinos de As Lagoas on el tema de la iluminación pública? ¿Que seica los cortes de luz son recurrentes y cada vez menos espaciados en el tiempo? ¿Que el caso es que el último se producía este mismo lunes y afectaba desde Cristo Rey hasta Daniel González, donde no se veía absolutamente nada?¿ Y que piden los vecinos que se ponga un poco de luz al final del túnel en este problema?

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