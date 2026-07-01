Ourense ha sufrido tres cortes del servicio eléctrico desde el gran apagón

El apagón que este lunes dejó sin suministro eléctrico a buena parte de la ciudad vuelve a poner el foco sobre el estado de la red eléctrica. El corte se registró en la subestación del Barbaña, inmersa desde hace alrededor de un año y medio en unas obras de modernización llamadas a reforzar la fiabilidad del suministro. Sin embargo, la capital ourensana vuelve a sumar un nuevo episodio de interrupción del servicio.

La vuelta a la normalidad no fue uniforme. Mientras buena parte de Ourense recuperó la electricidad en pocos minutos, las zonas más cercanas al Barbaña permanecieron sin suministro durante cuatro horas. Vecinos de la zona aseguran que los operarios trabajaron en la zona durante toda la noche, una estampa que difícilmente encaja con la imagen de una red que aspira a ofrecer un suministro adecuado.

Naturgy atribuye el episodio a “un disparo”. El catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Vigo Camilo Carrillo explica que este término se atribuye a la respuesta automática del sistema para proteger la red ante una amenaza externa. “Es similar a cuando saltan los plomos de una vivienda”, indica. Los relés detectan una anomalía y ordenan la apertura de un interruptor para aislar el problema y evitar daños mayores.

Aunque el origen del corte continúa sin conocerse, Carrillo econsidera que el intenso calor registrado durante estas semanas figura entre las hipótesis compatibles con lo ocurrido. El ingeniero explica que las altas temperaturas, unidas al incremento del consumo eléctrico por el uso masivo de aparatos de aire acondicionado, pueden provocar el sobrecalentamiento de los transformadores y hacer actuar automáticamente los sistemas de protección. La ciudad rozó los cuarenta grados varios días seguidos durante las últimas semanas. En cualquier caso, insiste en que se trata únicamente de una posibilidad, ya que sin los datos técnicos de la distribuidora resulta imposible determinar el origen real del apagón.

El corte se produce, además, mientras la subestación de Barbaña lleva alrededor de un año y medio inmersa en una profunda reforma destinada precisamente a reforzar la seguridad y la flexibilidad del suministro eléctrico. La actuación permitirá sustituir el actual sistema de simple barra por otro de doble barra, una mejora concebida para aumentar la capacidad de maniobra de la instalación. Naturgy mantiene que las obras estarán finalizadas antes de que concluya este 2026.

Más allá del incidente concreto, el episodio vuelve a abrir el debate sobre la capacidad de la red eléctrica para responder a una demanda creciente y a episodios de calor cada vez más extremos, así como sobre la necesidad de mantener de una manera adecuada una infraestructura a la altura de la población.