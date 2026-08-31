¿Sabe usted que continúa la tendencia de los centros deportivos en los polígonos de la ciudad?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el fitness se apoderada de los polígonos de la ciudad
¿Sabe usted que continúa la tendencia de los centros deportivos en los polígonos de la ciudad? ¿ Que se sumará uno más a la ya larga lista? ¿Que ya se puede ver su cartel en el exterior de una nave recientemente ocupada por un box de crossfit que se mudó a otra más grande? ¿Que sin ninguna duda mejorar tu salud está de moda?¿Que mejor hacer sentadillas que estar sentado todo el día?
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