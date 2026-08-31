¿Sabe usted que continúa la tendencia de los centros deportivos en los polígonos de la ciudad? ¿ Que se sumará uno más a la ya larga lista? ¿Que ya se puede ver su cartel en el exterior de una nave recientemente ocupada por un box de crossfit que se mudó a otra más grande? ¿Que sin ninguna duda mejorar tu salud está de moda?¿Que mejor hacer sentadillas que estar sentado todo el día?