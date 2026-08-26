Convocadas las 25 plazas de médico de urgencias de difícil cobertura del CHUO

La Consellería de Sanidade publica este miércoles, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), la convocatoria de 25 plazas de médico de urgencias hospitalarias en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), consideradas de difícil cobertura.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos y contempla todas las plazas vacantes: 17 por el turno de acceso libre, seis por promoción interna y dos por el turno de discapacidad general.

Cómo participar en el proceso selectivo

Las personas que quieran optar a una de las plazas deberán presentar una única solicitud de participación mediante el modelo normalizado. La inscripción se realizará a través de la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/Expedient-y/Procesos/OPE).

El plazo para presentar las solicitudes comienza este jueves y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. Los aspirantes deberán completar el procedimiento dentro de este periodo para poder ser incluidos en el proceso selectivo.

La convocatoria se enmarca en la reforma de la Ley de medidas extraordinarias dirigidas a la provisión de puestos de difícil cobertura, impulsada por la Xunta y aprobada el pasado 7 de julio. Esta modificación permite considerar como plazas de difícil cobertura las de medicina de urgencias del hospital de Ourense.

Cómo se valorarán los méritos

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es el reconocimiento reforzado de la experiencia profesional en las urgencias del CHUO. Con el objetivo de atraer al mayor número posible de especialistas, los servicios prestados en las urgencias del hospital ourensano recibirán el triple de puntuación.

El procedimiento extraordinario pretende así facilitar la incorporación de profesionales a un servicio considerado prioritario y garantizar la calidad y continuidad de la atención sanitaria.

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La medida responde también a la situación actual de la plantilla. Aunque el servicio cuenta con 50 profesionales, actualmente solo están ocupadas 25 de las plazas, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.