Trece puestos de Urgencias dentro del concurso de traslados en el área sanitaria de Ourense

El concurso de traslados del Sergas permitirá al personal fijo optar a 13 puestos ya existentes de médicos de Urgencias en la provincia de Ourense. Diez corresponden al CHUO, dos al Hospital Público de Verín y uno al de Valdeorras. Son solo una parte de la convocatoria provincial, que también incluye destinos de otras especialidades médicas, Enfermería, personal técnico, administración y servicios.

En el resto de Galicia se ofertan otros 132 puestos de médicos de Urgencias: 29 en el área de Vigo, 29 en la de Santiago y Barbanza, 27 en Lugo, A Mariña y Monforte, 18 en A Coruña y Cee, 16 en Pontevedra y O Salnés y 13 en Ferrol.

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El proceso puede ayudar a atraer profesionales a un área con graves problemas de cobertura, pero también abre la puerta a perderlos. Los médicos fijos que trabajan actualmente en Ourense podrán solicitar cualquiera de los destinos ofertados en las demás áreas. Los puestos que abandonen se incorporarán al concurso como “resultas” y podrán ser ocupados por otros participantes, aunque existe el riesgo de que queden vacantes si nadie los escoge.

Estas diez plazas del CHUO tampoco deben confundirse con las 25 que Sanidade convocará mediante un concurso de méritos específico para cubrir las carencias estructurales de las Urgencias del hospital ourensano.