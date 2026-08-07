Convocadas 25 plazas para médicos de Urgencias en el CHUO

OFERTA EXTRAORDINARIA

El Sergas convoca 25 plazas de médico de Urgencias para el CHUO con una oferta extraordinaria para hacer frente a la falta de profesionales

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). | ARCHIVO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la oferta pública de empleo para cubrir 25 plazas de la categoría de médico de Urgencias Hospitalarias en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

La convocatoria incluye la totalidad de las plazas vacantes existentes en este servicio y tiene como objetivo hacer frente a las dificultades para cubrir la plantilla con un número suficiente de profesionales.

Según recoge la orden, la medida pretende garantizar la continuidad asistencial y mantener la calidad de un servicio considerado esencial, como es la atención en las Urgencias hospitalarias de la provincia de Ourense.

La convocatoria extraordinaria responde a la escasez de facultativos, después de que los puestos quedasen sin cubrir en el concurso abierto y permanente de traslados y de que las convocatorias de selección temporal no lograran incorporar nuevos profesionales.

La Administración autonómica precisa además que esta oferta tiene un carácter parcial y anticipado, ya que se adelanta a la oferta general de empleo público de 2026 para el personal estatutario del Sergas.

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