Tres plazas médicas en Ourense para atender pacientes en casa

El CHUO contará con tres profesionales más con plaza fija en la categoría específica de médico de hospitalización a domicilio. El Diario Oficial de Galicia publicó la resolución del concurso convocado por el Sergas para ordenar la situación del personal que ya venía desarrollando estas funciones en los hospitales públicos gallegos.

Los tres facultativos destinados en Ourense forman parte de los 19 profesionales nombrados en el conjunto de Galicia. Todos ellos ya tenían un vínculo estatutario fijo con el Servizo Galego de Saúde, por lo que el proceso no implica necesariamente la llegada de médicos ajenos a la unidad ni permite asegurar, por sí solo, un aumento de la plantilla. Su principal efecto es consolidar su puesto dentro de la categoría profesional creada específicamente para la hospitalización a domicilio.

Ourense recibe tres de las 19 plazas adjudicadas en Galicia. Solo el Hospital Universitario Lucus Augusti obtiene más, con cuatro. También se asignan tres plazas al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña y otras tres al Hospital Público da Mariña; dos a Santiago, y una a Vigo, Ferrol, O Salnés y Barbanza.

La hospitalización a domicilio permite que pacientes que necesitan cuidados de nivel hospitalario continúen el tratamiento en su vivienda, siempre que presenten estabilidad clínica, dispongan de un entorno adecuado y puedan ser atendidos con seguridad por los equipos sanitarios. El modelo busca evitar ingresos convencionales o acortar su duración, sin rebajar la intensidad asistencial.

El Sergas creó en 2021 la categoría estatutaria de médico de hospitalización a domicilio. La convocatoria ahora resuelta tenía carácter excepcional y estaba dirigida a facultativos fijos que ya ejerciesen o hubiesen ejercido estas funciones antes de la entrada en vigor del decreto. Para optar a las plazas era necesario tener destino definitivo en el área correspondiente, titulación médica, especialidad y permiso de conducir.

La ampliación de HADO figura, además, entre los proyectos incluidos en los objetivos de gestión del Área Sanitaria de Ourense. El modelo se plantea como una alternativa asistencial para pacientes que, pese a requerir seguimiento hospitalario, pueden permanecer en su domicilio con controles médicos y de enfermería.