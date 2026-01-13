Copasa, la mejor puntuación para el contrato de la basura en Ourense

La licitación del servicio de limpieza y basura de Ourense, el contrato de mayor cuantía del Concello y en precario desde 2022, dio ayer el paso definitivo. La Mesa de Contratación confirmó a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por la constructora ourensana Copasa y Setec Building (del ourensano Grupo Valtalia) como la virtual ganadora para gestionar la concesión durante la próxima década.

Copasa-Setec ha ofertado realizar el servicio por un importe anual de 13,84 millones de euros (más IVA). Esta cifra representa una baja del 6,15% respecto al presupuesto base de licitación, lo que se traduce en un ahorro estimado para las arcas municipales de un millón de euros al año. Su propuesta mejora sustancialmente a la del resto de licitadores, estableciendo una diferencia significativa.

Si le aplicamos el IVA correspondiente (10% en este servicio), el montante total que facturará Copasa ascenderá a unos 152,2 millones de euros a lo largo de la próxima década. Esto supone que, con su baja del 6,15%, Copasa dejará de ingresar unos 9 millones de euros respecto al precio máximo por el que salía el concurso (que rondaba los 162 millones con IVA).

En segundo lugar, ha quedado la UTE de Valoriza, con un coste anual de 14,2 millones (una baja del 3,72%), seguida por la oferta de Extraco, con 14,28 millones (-3,16%). La propuesta menos económica fue la de Acciona y Opain, que fijó el coste en 14,33 millones, limitando su reducción al 2,82%.

El resultado económico blinda la victoria de Copasa y Setec, que ya lideraban el concurso tras la valoración técnica subjetiva. En esa fase, la UTE obtuvo una calificación casi perfecta de 29,05 puntos sobre 30. Al sumar ahora los 70 puntos automáticos que otorga el pliego a la oferta más barata, la alianza local alcanza la máxima puntuación global posible del procedimiento, haciendo inalcanzable su victoria.

El camino se había despejado previamente con la exclusión de FCC Medio Ambiente, actual socia de Copasa en la concesión vigente (Ecourense). La multinacional fue eliminada antes de esta fase final por un defecto formal “flagrante”, al haber incluido su memoria técnica en el archivo digital reservado para la oferta económica.

Los nuevos medios, en 2027

Tras este desenlace, el Concello anuncia que prevé adjudicar formalmente el contrato antes de abril de 2026, aunque esto no implicará una renovación inmediata de los medios materiales. La nueva flota de camiones y maquinaria pesada tardará 14 meses en estar operativa. Por su parte, la renovación de los contenedores sigue en un concurso y los nuevos elementos no llegarán, al menos, hasta el próximo verano.

Dos candidatos para la cafetería de la Alameda

La licitación para gestioanr la cafetería de la Alameda ya tiene candidatos. Tras el cierre del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación ha revelado que solo dos propuestas optan a gestionar el recinto municipal hasta el año 2036. Uno de los aspirantes es la sociedad Rossopizza 101 S.L., detrás de la cual se encuentra el hostelero Alberto Bracone, propietario de la cadena Dolce Vita, especializada en pizzas. La segunda oferta ha sido presentada por Gina Carolina Morán Torres, quien deberá subsanar un error administrativo.

El futuro adjudicatario deberá afrontar unas condiciones económicas exigentes. Los pliegos establecen un canon mínimo anual de 71.842 euros, lo que supone un alquiler mensual de unos 6.000 euros.