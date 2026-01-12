UTE COPASA-Setec se lleva el multimillonario contrato de limpieza y basura del Concello de Ourense

Las calles de Ourense durante tareas de recogida de residuos y limpieza viaria.

La UTE COPASA-Setec Building se perfila como ganadora del concurso para la recogida de residuos y limpieza viaria de Ourense, tras presentar la mejor oferta económica y técnica, según informaron desde el Concello de Ourense.

Oferta económica y adjudicación prevista

Esta mañana tuvo lugar en las dependencias del Servicio de Contratación la apertura de las ofertas económicas, donde la UTE formada por la ourensana COPASA y Setec Building presentó un presupuesto de 13.839.013,55 € más IVA al año, lo que supone una baja del 6,15 %, muy superior al 3,72 % de la siguiente empresa en el concurso.

Las otras ofertas presentadas fueron:

UTE Valoriza-Ingeser Atlántica-Promotora Mexicana : 14.197.338,57 € más IVA/año (3,72 % de baja)

UTE Extraco-Red Ambiente : 14.279.915,77 € más IVA/año (3,16 % de baja)

UTE Acciona-Obras, Pavimentos y Obras Industriales: 14.329.740,54 € más IVA/año (2,8221 % de baja)

Por su parte, FCC, socia de COPASA en la concesión actual del servicio, quedó excluida del concurso debido a un error en su oferta.

Mejoras previstas

Desde el gobierno municipal han avanzado que prevé adjudicar el contrato antes de abril de 2026 y ha destacado que “habrá una mejora inmediata del servicio, que será aún más notable dentro de 14 meses con la llegada de nueva maquinaria y camiones”. Además, los contenedores urbanos están a punto de adjudicarse mediante otro concurso, con llegada prevista en aproximadamente cinco meses.

El contrato cubrirá el servicio en la ciudad hasta 2036, consolidando la participación de COPASA en el mantenimiento de la limpieza viaria y la recogida de residuos de Ourense durante la próxima década.