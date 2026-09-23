Copasa y San José se alían por la gran obra del Novo CHUAC

El Hospital Universitario A Coruña, en una imagen de archivo, que afrontará una nueva fase de ampliación para transformar sus instalaciones.

La constructora ourensana Copasa y el Grupo San José han cerrado una alianza en unión temporal de empresas (UTE) para competir por las millonarias obras de la fase 2.1 del Novo CHUAC (el nuevo Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña).

Este proyecto busca la transformación y ampliación integral del centro sanitario de referencia en el área coruñesa y, con un presupuesto de licitación de 52,2 millones de euros, representa actualmente la obra pública de mayor volumen económico en la cartera de la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta.

El contrato exige vaciar una superficie equivalente a siete campos de fútbol como el estadio de Riazor para dar cabida a los nuevos bloques asistenciales, lo que implicará derribar 17 viviendas, desmantelar viales y ejecutar pantallas de micropilotes para sostener los taludes.

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Con este paso, Copasa y San José -las dos grandes referencias de la edificación gallega junto con el Grupo Puentes- suman todo el músculo técnico necesario frente a las multinacionales del sector.

La operación consolida la presencia de la firma ourensana en la comunidad, reforzada además por sus recientes adjudicaciones de vivienda pública en Garabolos (Lugo, 152 pisos por 24,5 millones de euros) y San Paio de Navia (Vigo, 78 inmuebles por 14 millones).

Siete candidaturas

Un total de siete ofertas compiten por este contrato que la Xunta prevé adjudicar a finales de año. Según recoge el acta de la mesa de contratación, la alianza de Copasa y San José superó sin incidencias la primera criba administrativa. En el proceso se mide a competidores en solitario como Acciona Construcción y CRC, así como a otros potentes consorcios: Ferrovial-Vías-Comsa-Ogmios, Puentes-Vázquez y Reino-Gómez, Taboada Ramos-Arines, y el grupo formado por FCC, Dragados y Prace (el único que dispone de tres días para subsanar un defecto formal en su expediente).