Copasa amplía su cúpula de cinco a siete miembros

La constructora ourensana Copasa ha dado un paso estratégico para acompasar su cúpula directiva al crecimiento de su volumen de negocio. El Boletín Oficial del Registro Mercantil de Ourense publicó ayer una remodelación en el órgano de administración de la compañía, que amplía sillas de cinco a siete miembros para dar entrada a perfiles de peso en el sector financiero y las grandes infraestructuras.

El movimiento societario apuntala el liderazgo de José Luis Suárez Gutiérrez, quien renueva en sus cargos y se mantiene como presidente y consejero delegado, garantizando el arraigo de la toma de decisiones en la sede central de Ourense. Junto a él, continúan en el núcleo duro de la constructora los consejeros Alfredo Blanco y Juan Pablo González. Para configurar esta nueva estructura de siete miembros, el Registro Mercantil da cuenta del cese de dos vocales: Víctor Barallat y Germán Galindo, quien hasta la fecha ocupaba la vicepresidencia de la compañía.

ADN bancario

La reestructuración destaca por el calibre de las incorporaciones. Por un lado, Copasa asegura el relevo generacional en la gestión con la entrada en el consejo de José Luis Suárez López, hijo del presidente y que desempeña el cargo de responsable de la división de Servicios del grupo.

Por otro lado, la constructora ha buscado fuera el músculo para sostener su creciente internacionalización. El fichaje más mediático es el de Ángel Corcóstegui, histórico ejecutivo vasco que fue vicepresidente y consejero delegado del Banco Central Hispano, director general de BBVA y socio fundador del fondo Magnum Capital.

A este refuerzo financiero se suma Román Blanco, un directivo con una dilatada carrera en el Banco Santander, donde dejó recientemente la gerencia de la filial chilena. Ambos dotarán a la empresa ourensana de interlocución de alto nivel con los mercados en un momento de exigencia para concurrir a megacontratos internacionales.

El cuarteto de nombramientos lo cierra Purificación Torreblanca, nombre clave en el sector de la obra pública. Tras abandonar en enero su cargo como CEO del Grupo Puentes -coincidiendo con la absorción total de esta empresa por parte del gigante chino CRBC-, Torreblanca aportará su conocimiento técnico y estratégico. Actualmente compagina este sillón en Copasa con la administración de la ingeniería naronesa Proyfe y su labor como consejera en Escribano Mechanical Engineering.

Dimensión internacional

Esta inyección de talento directivo no es casual. Copasa cerró 2025 con un salto sin precedentes. El empuje del mercado exterior permitió a la constructora ourensana más que duplicar los proyectos que tiene asegurados a medio plazo.

Tres obras más en Galicia y Canarias por 83 millones

Copasa ha pisado el acelerador en la captación de obra pública en los últimos días asegurando tres proyectos que suman más de 83 millones a su cartera de pedidos. El contrato de mayor cuantía corresponde a la conversión en autovía del corredor Nadela-Sarria, en el tramo entre Nadela y A Pobra de San Xiao, adjudicado por la Axencia Galega de Infraestruturas por 34,8 millones y un plazo de ejecución de 36 meses.

A este contrato se suma la ampliación de la estación depuradora de Vilagarcía de Arousa, adjudicada por Augias de Galicia, que la firma ourensana ejecutará en UTE junto a la compostelana Pesa Medioambiente por 26,4 millones a lo largo de 33 meses. El músculo de la compañía se extiende fuera de Galicia, ya que el Servicio Canario de la Salud le ha encomendado la construcción del edificio de terapias avanzadas del Complejo Hospitalario Universitario Doctor Negrín. Avalada por su experiencia en el Centro de Protonterapia gallego, Copasa levantará este pionero complejo oncológico por 22,6 millones en dos años.