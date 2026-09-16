La Coral de Ruada recibe el Premio Ourensanía 2026 y Marita Souto, el galardón de Honor

La coral de Ruada (izquierda) y la fallecida Marita Souto (derecha) en fotos de archivo

El jurado de los Premios Ourensanía 2026 ha acordado por unanimidad conceder el principal galardón a la Coral de Ruada, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la cultura ourensana y gallega. Además, ha otorgado a título póstumo el Premio Ourensanía de Honor a María Generosa "Marita" Souto Figueroa, por su labor científica, docente y divulgadora vinculada especialmente al patrimonio termal de la provincia.

El jurado, presidido por el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, se reunió en el Pazo Provincial para valorar las diferentes candidaturas.

Menor destacó que los reconocimientos representan "dúas maneiras extraordinarias de exercer a Ourensanía: preservando e transmitindo a nosa cultura e situando o patrimonio termal de Ourense no ámbito científico internacional".

"A Coral de Ruada e Marita Souto comparten un profundo compromiso coa provincia, coa defensa do noso patrimonio e coa proxección de Ourense máis alá das súas fronteiras. Os seus legados forman xa parte esencial da memoria e da identidade colectiva da nosa terra", afirmó.

Más de un siglo de historia de la Coral de Ruada

Fundada en 1918, la Coral de Ruada es una de las instituciones culturales históricas de la provincia, con una trayectoria dedicada a la conservación y divulgación de la música, el canto, el baile y la tradición popular gallega.

El jurado destaca también su compromiso con la lengua y la cultura popular gallegas y su papel en la transmisión del patrimonio musical a las nuevas generaciones. Actualmente mantiene actividades relacionadas con la música tradicional, la polifonía, el teatro y el baile, además de conciertos, encuentros y programas formativos.

La entidad suma reconocimientos como la Medalla de Oro de la Provincia de Ourense, la Medalla de Galicia, el Pedrón de Ouro, la Medalla de Oro de la Ciudad de Ourense, el Premio Trasalba y el Premio Otero Pedrayo.

Por su parte, el Premio Ourensanía de Honor reconoce a título póstumo la trayectoria de Marita Souto, química, farmacéutica, doctora, docente e investigadora que dedicó buena parte de su carrera al estudio científico de las aguas termales y mineromedicinales de Ourense.

Su tesis doctoral se centró precisamente en el análisis químico de estas aguas y fue pionera en el estudio individual de las fuentes termales ourensanas. Entre sus investigaciones se encuentran trabajos sobre la presencia de selenio en las aguas termales.

Souto desarrolló también una amplia trayectoria docente y mantuvo una especial vinculación con O Carballiño, donde fue directora y profesora del IES nº 1 durante la década de los ochenta. Allí nació su interés por el termalismo tras conocer las aguas de Caldas de Partovia.

Su trabajo alcanzó además proyección internacional. Fue delegada en España de la Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia y miembro de la International Society of Medical Hydrology and Climatology. En 2025 se incorporó como académica de número de la Real Academia Europea de Doctores.

Los Premios Ourensanía 2026 se entregarán en el Teatro Principal de Ourense en la víspera de San Martiño. Durante el acto, Luis Menor entregará las figuras de bronce creadas por el escultor Xosé Cid y las copias de las actas que acreditan la concesión de los galardones.