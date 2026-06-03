"Correndo por Ourense" provocará cortes de tráfico en el centro este sábado

Cortes en el centro de Ourense este sábado 6 por la celebración de la "Carreira do centro"

La celebración de la competición "Carreira do Centro" obliga a realizar cortes en la circulación de tráfico en varias calles céntricas de la ciudad de Ourense el siguiente sábado, 6 de junio. Esta prueba, que está integrada en el circuíto de de carreras populares "Correndo por Ourense" dará comienzo a las 22:00 horas.

La salida se situará en la rúa do Paseo, en frente de la Delegación de Defensa, y continuará por las calles Xoán XXIII, Progreso, avenida de Pontevedra y Lamas Carvajal, para acabar de nuevo en el Paseo. Será entre las 21.00 y las 23 horas el momento en el que la competición afecte más a la circulación en el centro de Ourense.

El primer corte de tráfico se realizará a las 19:00 horas de la tarde y será la rúa do Paseo la primera en cerrarse a la circulación, ya que en ella se montará la zona de salida y la meta.

Los demás cortes se realizarán a las 21.30 horas:

Xoán XXIII. La circulación se cerrará a la altura de avenida de la Habana. El tráfico se desviará hacia la plaza de Concepción Arenal.

Cruzamento de Xoán XXIII - Progreso – Ervedelo. Se permitirá la circulación tanto en dirección a la rúa Ervedelo como hacia la rúa Progreso (en sentido Xardín do Posío). Por eso, no se permitirá el acceso en sentido ascendiente cara la rúa Concordia ni hacia la calle Xoán. XXIII, y tampoco se podrá entrar en aparcamientos públicos de este tramo.

Parada Justel. Se impedirá el accesso de vehíuclos desde Doctor Fleming

Praza de Abastos. El tráfico procedente del Posío se desviará en dirección a la plaza de Abastos número 1 y hacia la rúa Doctor Fleming.

Recomendacións e restricións a particulares

La Policía Local recuerda que, durante el desarrollo de la carrera, la calzada será utilizada de forma simultánea por los corredores y por los vehículos que circulen en el mismo sentido, los cuales estarán debidamente delimitados por balizamiento.

También se informa a los propietarios de plazas de aparcamiento privadas y garajes situados en las zonas afectadas que no podrán hacer uso de ellos entre las 21.00 y las 23.00 horas y desde las 19:00 hora en la rúa do Paseo.