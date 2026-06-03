"CARREIRA DO CENTRO"
"Correndo por Ourense" provocará cortes de tráfico en el centro este sábado
"CARREIRA DO CENTRO"
La celebración de la competición "Carreira do Centro" obliga a realizar cortes en la circulación de tráfico en varias calles céntricas de la ciudad de Ourense el siguiente sábado, 6 de junio. Esta prueba, que está integrada en el circuíto de de carreras populares "Correndo por Ourense" dará comienzo a las 22:00 horas.
La salida se situará en la rúa do Paseo, en frente de la Delegación de Defensa, y continuará por las calles Xoán XXIII, Progreso, avenida de Pontevedra y Lamas Carvajal, para acabar de nuevo en el Paseo. Será entre las 21.00 y las 23 horas el momento en el que la competición afecte más a la circulación en el centro de Ourense.
El primer corte de tráfico se realizará a las 19:00 horas de la tarde y será la rúa do Paseo la primera en cerrarse a la circulación, ya que en ella se montará la zona de salida y la meta.
Los demás cortes se realizarán a las 21.30 horas:
La Policía Local recuerda que, durante el desarrollo de la carrera, la calzada será utilizada de forma simultánea por los corredores y por los vehículos que circulen en el mismo sentido, los cuales estarán debidamente delimitados por balizamiento.
También se informa a los propietarios de plazas de aparcamiento privadas y garajes situados en las zonas afectadas que no podrán hacer uso de ellos entre las 21.00 y las 23.00 horas y desde las 19:00 hora en la rúa do Paseo.
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