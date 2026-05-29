Cortes de tráfico en Xinzo de Limia por obras en la travesía
N-525
El Concello de Xinzo de Limia informó de una serie de cortes de tráfico necesarios para poder llevar a cabo obras de mejora en la N-525
El Concello de Xinzo de Limia informó este viernes de cortes de tráfico derivados de las obras que se realizarán en la travesía de la N-525. Los cortes se llevarán a cabo del sábado 30 al domingo 31 de mayo, cuando se cortará de forma total el tramo de la Praza Maior.
Además, del lunes 1 al viernes 5 de junio se cortará la plataforma elevada del Pombal para finalizar el aglomerado, y también se limitará la circulación en el tramo comprendido entre la rotonda del Pombal y la rotonda de la A-52, incluyendo el entorno del Eroski.
Se trata de trabajos de asfaltado y ejecución de aglomerado impreso que requieren cortes de tráfico para los próximos días. El Concello solicita a los vecinos que tengan en cuenta estas modificaciones en la planificación de sus rutas habituales y que respete la señalización provisional instalada en las vías afectadas.
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