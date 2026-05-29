Cortes de tráfico en Xinzo de Limia por obras en la travesía

El Concello de Xinzo de Limia informó este viernes de cortes de tráfico derivados de las obras que se realizarán en la travesía de la N-525. Los cortes se llevarán a cabo del sábado 30 al domingo 31 de mayo, cuando se cortará de forma total el tramo de la Praza Maior.

Además, del lunes 1 al viernes 5 de junio se cortará la plataforma elevada del Pombal para finalizar el aglomerado, y también se limitará la circulación en el tramo comprendido entre la rotonda del Pombal y la rotonda de la A-52, incluyendo el entorno del Eroski.

Se trata de trabajos de asfaltado y ejecución de aglomerado impreso que requieren cortes de tráfico para los próximos días. El Concello solicita a los vecinos que tengan en cuenta estas modificaciones en la planificación de sus rutas habituales y que respete la señalización provisional instalada en las vías afectadas.