Cortada la calle Pena Trevinca por un socavón provocado por las lluvias de la borrasca Joseph en Ourense

La calle Pena Trevinca permanece cerrada al tráfico después de que en la tarde de este lunes se produjera un hundimiento del firme, provocado por las intensas lluvias asociadas a la borrasca Joseph. El socavón se abrió repentinamente tras ceder la calzada, lo que obligó a interrumpir la circulación por motivos de seguridad.

El incidente ocurrió a última hora de la tarde del lunes, cuando el pavimento colapsó como consecuencia de la acumulación de agua. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que procedieron a acordonar la zona afectada y a señalizar los accesos para evitar el paso de vehículos y peatones. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y utilizar vías alternativas mientras se evalúa el alcance del daño.

Este martes, la carretera de la calle Pena Trevinca ha quedado totalmente cerrada al tráfico.