Cortes de tráfico por la 49ª Carreira Popular do San Martiño: horarios y calles cortadas

Ourense vivirá este domingo una de sus jornadas deportivas más multitudinarias con la disputa de la 49ª Carreira Popular do San Martiño, una cita que transformará por completo la movilidad urbana a lo largo de toda la mañana del 8 de noviembre. El despliegue organizativo exigirá cerrar de manera progresiva buena parte de las arterias principales de la capital para garantizar la seguridad de los miles de corredores previstos.

Las primeras restricciones arrancarán a primera hora de la madrugada. A partir de las 05:30 horas quedará cerrada al tráfico rodado la rúa do Progreso, en el tramo comprendido entre la bajada a la Praza de Abastos y la glorieta de San Rosendo, con el fin de acondicionar las áreas logísticas de la prueba.

El cierre generalizado de las calles que componen los trazados se ejecutará a las 10:00 horas, momento en el que la circulación quedará completamente restringida en todo el circuito urbano. Las afecciones al tráfico se mantendrán de forma escalonada hasta aproximadamente las 14:00 horas, cuando se prevé que la ciudad recupere paulatinamente la normalidad vial.

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Las salidas se sucederán de forma escalonada a lo largo del mediodía:

Carrera absoluta (11:00 horas): Partirá desde el Ponte do Milenio y recorrerá puntos neurálgicos como Xesús Pousa, avenida de Marín, Ponte Nova, Curros Enríquez, Otero Pedrayo, Castelao, rúa do Paseo, Praza Maior, Ramón Puga y avenida de Zamora, finalizando en la Praza de Concepción Arenal .

Categorías escolares (12:10 horas): Los atletas Sub-18, Sub-16 y Sub-14 saldrán del Ponte do Milenio hacia Basilio Álvarez, avenida de Santiago, Vicente Risco, Ponte Nova y el casco histórico hasta alcanzar también Concepción Arenal.

Prueba infantil e inclusiva (13:10 y 13:20 horas): Los circuitos para Sub-12, Sub-10 y la carrera inclusiva discurrirán entre el Ponte do Milenio, Basilio Álvarez, avenida das Caldas, Ponte Romana y Pardo de Cela.

Ante la magnitud del circuito y los desvíos obligatorios en los accesos al centro y a los puentes, se aconseja a los conductores planificar con suficiente margen los desplazamientos por la ciudad o recurrir al transporte público para evitar retenciones durante las horas centrales de la competición.