Cortes de tráfico en Barrocás por las fiestas del barrio: estas son las restricciones hasta el lunes

Las fiestas del barrio de Barrocás provocan restricciones de tráfico desde este jueves, 8 de octubre, hasta el lunes, día 12, en Ourense. La Policía Local ha informado de los cambios en la circulación previstos durante estos días con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el desarrollo de las actividades programadas.

Una de las principales modificaciones afectará a la calle Barrocás, concretamente al tramo comprendido entre la carretera da Granxa y el camino Cantiño, donde se instalan las atracciones de las fiestas. En esta zona, la circulación queda organizada en sentido único descendente para permitir el desarrollo de las celebraciones y mejorar la seguridad de los asistentes.

Además, la calle Barrocás permanece completamente cerrada al tráfico en diferentes horarios a lo largo de estos días. El cierre se aplica el jueves a partir de las 16,00 horas, el viernes desde las 19,00 horas y durante el sábado, el domingo y el lunes desde las 17,00 horas.

Estas restricciones podrán afectar a los desplazamientos habituales por la zona, por lo que se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización provisional y planificar sus recorridos con antelación, especialmente durante las horas de mayor actividad festiva. La Policía Local recuerda que las medidas buscan compatibilizar la celebración de las fiestas con la seguridad de vecinos, visitantes y usuarios de la vía pública.