Cortes de tráfico en el centro de Ourense por el 25N

La manifestación del 25N, convocada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ocasionará cortes puntuales de tráfico en el centro de Ourense este miércoles, 25 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, según ha informado la Policía Local.

La marcha partirá desde el Parque de San Lázaro, a la altura del número 12, y continuará por Santo Domingo, Praza do Ferro, rúa da Paz, Tendas, Praza Maior, Lamas Carvajal, rúa do Paseo, Curros Enríquez y la calle Habana, para concluir frente al edificio administrativo de la Xunta de Galicia.

Para garantizar la seguridad vial y facilitar el avance de los participantes, la Policía Local desplegará un dispositivo especial encargado de cortar y regular la circulación de forma progresiva en todas las vías del itinerario conforme se desplace la comitiva.