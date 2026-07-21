Cortes de tráfico por las fiestas de A Ponte desde el 21 de julio

Los cortes de tráfico por las fiestas de A Ponte, en Ourense

El Concello de Ourense pondrá un dispositivo especial de movilidad con motivo de las Fiestas Patronales de A Ponte, que implicará restricciones de estacionamiento, cortes de tráfico y modificaciones en la circulación entre los días 21 y 26 de julio.

Prohibido aparcar en varias calles desde el 21 de julio

Por motivos de seguridad y para permitir la instalación de atracciones e infraestructuras festivas, desde el martes 21 de julio quedará prohibido estacionar en distintas vías del barrio.

Las restricciones afectarán a las calles Vicente Risco, Eulogio Gómez Franqueira, Beato Sebastián Aparicio, San Pedro Mezonzo, San Rosendo (en su tramo final), Casilla, Avenida de Santiago y Basilio Álvarez.

Cortes generales de tráfico durante las fiestas

La calle Basilio Álvarez permanecerá cerrada al tráfico rodado desde el jueves 23 de julio y hasta la finalización de los eventos programados.

Por su parte, la calle Eulogio Gómez Franqueira estará cortada:

Viernes 24 de julio, de 18.00 a 03.00 horas.

Sábado 25 de julio, de 17.00 a 03.00 horas.

Domingo 26 de julio, de 17.00 a 00.00 horas.

El acceso y salida de la Estación Intermodal continuará garantizado a través de la Avenida de Marín y Basilio Álvarez.

Cambios de circulación por los conciertos del viernes

El viernes 24 de julio, desde las 16.30 horas, se cortará el tráfico en sentido descendente en la Avenida de Santiago, a la altura de la Plaza de A Marina. Se permitirá el giro desde la Avenida de Santiago y Ático Noguerol hacia la calle Rey Soto en dirección a la Avenida de Marín, recorrido que también utilizarán los autobuses urbanos.

Los residentes de la calle Francisca Herrera deberán circular por la Avenida das Caldas en dirección a Vicente Risco o José Antonio Moretón para abandonar la zona. Además, se cerrará el acceso desde la Avenida de Marín hacia Vicente Risco en la rotonda para evitar la entrada de vehículos al recinto festivo.

Restricciones especiales el Día de Galicia

El sábado 25 de julio será la jornada con mayores afecciones al tráfico. Desde las 15.00 horas quedará totalmente cortado el acceso por la Avenida de Santiago. Los vehículos serán desviados a través de la calle Río Arnoia y quedará prohibido acceder a Ático Noguerol, mientras que Rey Soto permanecerá cerrada.

A partir de las 18.00 horas también se cortará la circulación en Vicente Risco entre la Avenida de Marín y la Plaza General Moscardó, afectando igualmente a la calle Rosalía de Castro. Para facilitar la movilidad, la calle Salustiano Muñoz funcionará temporalmente en sentido contrario para permitir la salida hacia la Avenida de Marín. Ramón y Cajal mantendrá su circulación habitual.

Asimismo, quienes circulen por la Avenida das Caldas o salgan de garajes situados en la Avenida de Santiago deberán dirigirse obligatoriamente hacia José Antonio Moretón.

En la Avenida de Marín se reservará espacio para emergencias, limitándose la circulación en sentido ascendente a residentes y usuarios de la estación intermodal. El tráfico procedente del centro será desviado hacia Alfredo Brañas y Ribeira de Canedo.

Desvíos previstos para el domingo

El domingo 26 de julio, desde las 15.00 horas, volverá a cortarse la circulación en la Avenida de Santiago. Todo el tráfico con destino al centro de la ciudad será desviado por la calle Rey Soto hacia la Avenida de Marín. También quedará cerrado el acceso desde la rotonda de Vicente Risco con Avenida de Marín. Las salidas del barrio deberán realizarse a través de la Avenida das Caldas y José Antonio Moretón.