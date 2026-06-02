Miguel Ríos, M-Clan, Hard GZ y un espectáculo de drones, en el cartel de las Fiestas de Ourense

Las fiestas de Ourense en una imagen de archivo

El programa oficial de las Fiestas de Ourense 2026 da a conocer que se celebrarán entre los días 17 y 21 de junio y que contarán con una oferta musical, cultural y de ocio.

Entre los principales atractivos de esta edición destacan los conciertos de Miguel Ríos, M-Clan, Hard GZ y Dirty Suc, además de actividades ya tradicionales como el mercado medieval junto al Puente Romano, las atracciones en el Parque Barbaña, una yincana de hinchables acuáticos, exhibiciones deportivas, actividades infantiles y un espectáculo de drones.

Rober Bodegas dará el pregón de las fiestas

El humorista ourensano Rober Bodegas será el encargado de inaugurar oficialmente las celebraciones con el pregón, que tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 22.30 horas en el entorno del Puente Romano.

Las fiestas concluirán el domingo 21 de junio con la tradicional tirada de fuegos artificiales, prevista para la medianoche en el mismo emplazamiento.

Programa de las Fiestas de Ourense 2026

Miércoles 17 de junio

La jornada inaugural contará con la actuación de la Orquesta Magma, que ofrecerá dos pases, de 21.00 a 22.30 horas y de 23.20 a 01.00 horas.

A las 22.30 horas se celebrará el pregón oficial a cargo de Rober Bodegas y, media hora después, a las 23.00 horas, tendrá lugar el esperado espectáculo de drones sobre el Puente Romano.

Jueves 18 de junio

El jueves arrancará con una jornada de puertas abiertas de vóley playa para mayores de 15 años en el campo de Oira, entre las 18.30 y las 20.00 horas.

Por la noche, el protagonismo será para M-Clan, que actuará de 23.00 a 01.00 horas en la zona exterior del Pabellón de Os Remedios. Posteriormente, habrá una sesión de DJ hasta las 03.30 horas.

Viernes 19 de junio

El viernes se celebrará el II Máster de Ourense de Futbolín, a partir de las 19.00 horas en la cancha central del Pabellón de Os Remedios.

A las 23.00 horas llegará uno de los conciertos más esperados de las fiestas con la actuación de Miguel Ríos. La noche continuará con la actuación de la Orquesta América en la plaza de Concepción Arenal hasta las 03.30 horas.

Sábado 20 de junio

La jornada del sábado combinará actividades familiares y grandes conciertos.

A las 19.30 horas se celebrará la popular Fiesta de los Colores en la plaza de Concepción Arenal, mientras que a las 20.30 horas el Puente Romano acogerá un espectáculo de Cantajuegos.

Por la noche actuarán Dirty Suc, a las 22.30 horas, y Hard GZ, a las 23.45 horas, ambos en el exterior del Pabellón de Os Remedios.

Domingo 21 de junio

La clausura correrá a cargo de la Orquesta Funçao Públika, que actuará entre las 21.30 y las 23.50 horas en el Puente Romano.

Las celebraciones finalizarán con la tradicional sesión de fuegos artificiales, programada para las 00.00 horas.

Mercado medieval, atracciones y actividades para todos los públicos

Además de la programación musical, las Fiestas de Ourense 2026 volverán a contar con algunos de sus eventos más populares, como el mercado medieval, las atracciones del Parque Barbaña, actividades deportivas, propuestas infantiles y espacios de ocio repartidos por diferentes puntos de la ciudad.